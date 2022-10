Az október 1-ji zene világnapja alkalmából a héten több pécsi gimnáziumban is látványos, az egész iskolát megmozgató ünnepséget, flashmobot tartottak, s erről internetes közösségi felületeiken is hírt adtak.

A Pécsi Református Kollégium Gimnáziumában a tanórai szünetekben a tehetséges zenész diákok adtak az aulában egy-egy mini-koncertet. A Leőwey Klára Gimnáziumban az iskola tetőteraszán zenélt a gimnáziumi tanár-diák banda, Korda Görgy Reptér című slágerét feldolgozva – a produkciót Instagram oldalukra, a @leoweypecs felületre töltötték fel.

Több művészeti ágat is bevont a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium flashmobot idéző megmozdulása. Az udvari sportpályán gyűjtöttek össze népzenészeket, az Orff Zenekart, énekeseket és táncosokat. Bárdos Lajos Régi táncdal című szerzeményét egész zenekar kísérte, többen néptánccal, tapssal kísérték a produkciót, melyről videót is készítettek.

A Janus Pannonius Gimnáziumban számos tehetséges zenész adott emeletkoncertet, amelyet szintén az iskola udvaráról élvezhetett az intézmény diáksága. A nap alkalmából kedvenc énekesküknek is beöltözhettek a fiatalok. Elhangzottak különféle dallamok harmonikán, klarinéton, tamburicán, ukulelén, gordonkán és gitáron is, valamint az iskolarádióból egy ifjú DJ-t is hallhattak a fiatalok. Mindemellett közös éneklést is tartottak az udvaron.