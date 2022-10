A projekt keretében a siklósi iskola diákjai és tanárai korábban már voltak Krétán, ahol az iskola falain kívüli tanulás volt a tematika, és Portugáliában, ahol a differenciálás lehetőségeivel foglalkoztak. Idén áprilisban a siklósi iskola volt házigazda, amikor is megmutatták, hogyan tudják tartalmassá, mégis vidámmá tenni az iskolában a szüneteket.

A siklósi diákok ezen a héten Litvániában, Marijampole városban találkoztak a többi ország tanulóival. A heti munka fő témája: „kellemes környezetben a tanulás is jobban megy”. Ezúttal is görög, portugál, szlovén, német és litván kollégákkal és diákokkal dolgozott együtt a magyar csapat. Kedden az iskolával, szerdán Marijampole városával ismerkedtek az Erasmusosok. Egy informatikára specializálódott iskolában minden résztvevő gyermek megtervezhette álmai osztálytermét, levezetésként pedig az előre megépített robotokkal különböző feladatokat oldottak meg. A helyi polgármesteri hivatalba is ellátogattak a diákok, majd játékos kvíz segítségével felkeresték a város 38 falfestményének nagy részét.