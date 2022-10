A szerzetesi életforma radikalitása mindig is jel volt a társadalomban, ezt a többszörös feloszlatások és a hányattatások sora sem tudta eltörölni. Érthetetlen talán kívülről, mi indít valakit ilyen hivatásra, azonban, aki már találkozott, beszélgetett olyan szerzetessel, akinek tekintete, szavai és az egész jelenléte nyugalmat, harmóniát sugárzott, talán már másként vélekedik. Az imádságra és a szolgálatra szentelt életük, még ha ez törékeny, emberi formában jelenik is meg, önkéntelenül is elgondolkodásra késztethet az élet értelméről, arra indítva, hogy értékeljük át a fontossági sorrendjeinket.