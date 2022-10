Aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik – tartja a mondás. November 11. Márton napja, a népszokásoknak megfelelően ezen a napon – illetve sok helyen több héten át – libavacsorákon vehetünk részt, nem is akármilyen körítéssel. Idén péntekre esik Márton napja, de a legtöbb étterem, illetve pincészet szombatra szervez programot. Az ételek mellé újborokat kínálnak majd a házigazdák, sőt sok helyen még élő zene is szól majd az este folyamán. A villányiak, mint mindig, most is megmutatják messze földön híres vendégszeretetüket, nekünk pedig érdemes már most böngészni az ajánlatok, programok között, és sietni a foglalással, mert hamar megtelnek a helyek jelentkezőkkel.