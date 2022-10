A jubileum alkalmából tartott ünnepséget a pécsi székesegyházban és a régi Angster orgonagyárban rendezték meg, ahol az orgonaépítő manufaktúra valamennyi egykori és mai munkatársa részt vett. A rendezvényen a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara vezetői – dr. Síkfői Tamás elnök és Rabb Szabolcs főtitkár – átadták a cégvezetők számára a Magyar Kézműves Remek elismerést, a megyei üzleti közösség jubileumi oklevelét, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum orgonaszakértője, Hajdók Judit előterjesztése és a kamara döntése alapján, Budavári Attilának az Aranykoszorús mester címet. Mint a kamara vezetői fogalmaztak: igaz, hogy az orgonagyár még szép jövő előtt áll, de így is már történelemmé vált.

A székesegyházban, a Felföldi László püspök által celebrált szentmisén a legfőbb üzenetek a béke, az értékek szolgálata és az orgonaépítő szakma tisztelete voltak, ezt követően Kovács Szilárd Ferenc, a bazilika zeneigazgatója adott orgonakoncertet. A régi Angster gyárban Budavári Attila a gyárhoz kötődő régi történeteket elevenített fel, majd vacsorával zárult a jubileumi megemlékezés.

Budavári Attila, a cég alapítója mindössze 12 éves volt, amikor elhatározta, hogy orgonaépítő lesz. Ez az érdeklődés számára családi örökség volt, hiszen több felmenője, köztük dédapja és ükapja is a híres pécsi Angster orgonagyárban dolgoztak. Ezt a szellemiséget viszi tovább azóta is a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra.

Több mint 200 tanulót foglalkoztattak

Az alapítás óta 160-ra tehető a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft. nagy munkáinak száma. Köztük olyan jelentős orgonák készültek, mint a MÜPA hangszere, amely Európa egyik legnagyobb koncerttermi orgonája, a Mátyás-templom két orgonája négy játszóasztallal, a pécsi székesegyház két orgonája két játszóasztallal. Nemcsak Magyarországra készítenek orgonákat, hanem külföldre is, mint például az aveiroi dómba (Portugália), az aradi hangversenyterembe (Románia). Egy nagy munkát éppen most fejeztek be, az első budapesti (Rákoskerti) Makovecz-templom orgonáját készítették el, melynek éppen ma (kedden) lesz szentelője. A vállalkozás jelenleg 50 főt foglalkoztat, és kiemelt hangsúlyt fektetnek az utánpótlásképzésre is: 30 év alatt több mint kétszáz tanulót vettek fel és tanították meg nekik nemcsak a szakmai fogásokat, hanem a szakma szeretetét is.