A baloldal nem hajlandó csökkenteni az olyan kiadásokat, amelyekkel százmilliókat takaríthatnának meg, amit intézményeikre, a város cégeire költhetnének inkább. Ehelyett tíz- vagy százmilliós tételben fizetnek jutalmat az embereiknek; foglalkoztatnak rengeteg „tanácsadót”, akiknek munkája nem látszik, eredménye nincs; tíz- és százmilliókat költenek propaganda kiadványokra, amelyekről még a józanabb baloldali képviselők is azt mondták: krumplipucolásra alkalmasak, másra nem. És még hosszasan lehetne sorolni a fölösleges kiadásokat.

Míg a városvezetés hónapok óta totojázik, a kormány havi 250 millió forinttal támogatja például a pécsi távfűtést a friss Magyar Közlöny szerint, hogy a lakások és városi intézmények biztonságban legyenek, a válság ellenére is fűthetőek maradjanak. Mindezek mellett a magyar kormány havi 181 ezer forintnyi energiaköltséget vállal át minden egyes háztartástól, és a lakossági üzemanyagárat is alacsonyan tartja, sőt egyelőre tartani tudja az élelmiszerár- és kamatstopot is.

Arra szeretnénk kérni Péterffy Attilát és a baloldali városvezetőket, hogy gondolják újra a javaslatunkat, és zárják el a pénzcsapokat.

Pécs problémáit a városvezetésnek kell megoldania, hiszen ezért választották meg őket a pécsiek. Ehelyett azt láthatják, hogy a kormány az, aki milliárdos támogatásokat juttat Pécsnek, a pécsi városvezetés pedig a haveroknak. Ennek véget kell vetni, mert Pécs már így is a csőd szélén táncol, miközben eddig már 9 milliárd forinttal adósította el a várost a baloldali vezetés. A városvezetésnek végre a pécsiekre kellene koncentrálni, nem a belső pénzosztásra."