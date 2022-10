A szervezet, amely már több mint három évtizede segíti értelmi fogyatékossággal élő felnőttek társadalmi beilleszkedését, fontos fejlesztéseihez szeretne forrásokhoz jutni.Ők minden tőlük telhetőt megtesznek, de vannak olyan terveik, céljaik, amelyek megvalósítását nem tudják önerőből megoldani – magyarázza a Fogd A Kezem Alapítvány kuratóriumi elnöke. Tóth Péter sorolja, milyen fejlesztéseket és miért kellene véghez vinniük: szükségük lenne pl. egy újabb járműre, mert már napi szintű gondot okoz, hogy eleget tegyenek a szállítási igényeknek.

Az idősödő, illetve munkába járó szülők ugyanis sokszor nem tudják elkísérni az alapítvány klienseit, akik önállóan pedig nemigen tudnak pl. buszra szállni és utazni; ha viszont otthon maradnak, ott csak kallódnak. Ám egy ilyen jármű 6-8 millió Ft-ba kerül. A napközi épületének teljes belső és külső festése csak egy-másfél milliós beruházást jelentene, forrás hiányában mégis már hosszú évek óta csak csúszik. És ugyanígy a tálalókonyha tankonyhává alakítását is megoldanák egymillió forintból, hogy a klienseik ott főzhessenek, fejlesszék az önellátó képességüket – de sajnos ezt a költséget sem tudják vállalni.

A legfontosabb cél viszont – emeli ki a vezető – a lakóotthonuk férőhelybővítése: – Ebben a 9 személyes intézményben lassacskán halaszthatatlanná válik, hogy további egy szobát és fürdőszobát alakítsunk át, illetve ki – mondja Tóth Péter. – Pedig az lehetővé tenné az ellátottjaink hozzátartozóinak átmeneti elhelyezését betegség, kórházi lábadozás után. Erre éves szinten már rendszeres, összesen több hónapos igény mutatkozik, ráadásul időről időre azzal is megkeresnek bennünket, hogy a szülő elhalálozása miatt, a tartós elhelyezés megoldásáig fogadjunk be értelmi fogyatékossággal élő, 40-50 éves embereket, nehogy az utcára kerüljenek. Ám a férőhelybővítés 5-6 millió Ft-ba kerülne, és nincs pénzünk a megvalósítására.

A Fogd A Kezem ezért is keresett új utakat ahhoz, hogy előteremtse a szükséges forrásokat. Egyrészt bíznak abban, hogy gazdára talál az a 100 db Treszner Jótékonysági naptár, amely pécsi grafikusművészek közreműködésével készült, és az adományokból befolyt összeg az alapítványhoz kerül. Emellett nagy reményeket fűznek ahhoz, hogy a szintén pécsi RG-STÚDIÓ önként és ingyen továbbfejlesztette a szervezet webshopját, melybe mostanra feltöltötték az alapítvány kliensei által készített számos kerámiatárgy (házszámtábla, dísz), magpapír, esküvői dekoráció, vászontáska, gyertya, sőt festmény fotóját is.

– Társadalmi felelősségvállalás keretében évről évre vállalunk hasonló feladatot, megmozdulást – mondja Erős Gábor, a cég tulajdonosa. – Láttam, hogy a Fogd A Kezem szakemberei milyen fontos és felelősségteljes munkát végeznek, ezért a kollégáimmal úgy döntöttünk, nekik is segítünk. A webshopot mindenkinek figyelmébe ajánlom, aki szereti a különlegest, a szépet, az értékeset – ráadásul aki ezen termékek közül vásárol, az azzal a szívmelengető jóérzéssel is gazdagodik, hogy az alapítvány nemes ügyét, fontos céljainak megvalósulását is támogatta vele.

A pécsi Fogd A Kezem Alapítvány mindezen felül a közösségi médiában és a sajtóban is igyekszik jobban megmutatni magát, mint idáig, és a kapcsolatrendszerét is bővítené. Ennek érdekében nagyköveti programot is indított: a már említett Erős Gábor mellett Fodor Zsóka színésznő, Kutyáncsánin Jevrem, a HR-Rent Kft. belföldi üzletágvezetője, Lipics Zsolt színész, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója, Pánovics András, a PTI Communications Kft. ügyvezető tulajdonosa, ifj. Ranga László és Ranga Péter raliversenyzők, valamint Siptár Dávid, a PTE Kancellári Hivatal Fejlesztési és Gazdaságkapcsolati Főosztályának vezetője is vállalták, hogy arcukat adják a szervezet forrásszerző kampányához.