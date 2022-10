A darab különlegessége az is, hogy egyszerre mutatkoznak be a társulathoz újonnan csatlakozó fiatal színészek, Bocskai Virág, Katona Levente és Kecskés Alexisz, akik, úgy tűnik, megtalálták a közös hangot, s több szereplő bőrében is megmutatkoznak, oldalukon a sokoldalú Illés Alexával.

Mellettük láthatjuk még üde színfoltként a két műsorvezetőt, Vlasits Barbarát és Bera Márkot, akik egyszerre segítik az események és jelenetek folyását, valamint mutatnak fricskát és humoros görbe tükröt a televíziós műsorvezetőktől megszokott kliséknek – mindeközben saját történeszáluk is kibontakozik.