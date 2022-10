– Hogyan került kapcsolatba az irodalommal?

– Gyermekkoromban, otthon természetes volt, hogy könyvek vesznek körül, így én is a kezembe vettem őket, leginkább a versesköteteket. Később eljártam az Iródia-találkozókra, ami a felvidéki fiatal írók mozgalma volt, majd a pozsonyi magyar diákklubok játszottak fontos szerepet az életemben - akkortájt, mint most is a fiatal magyar értelmiség számára ezek jelentették a meghatározó közösségi teret, irodalmi központokat egyaránt. Egyetemistaként a József Attila Ifjúsági Klubot látogattam, ahol sok irodalmi-kulturális esemény zajlott és sok embert megismertem ez idő alatt. Mérnöknek leginkább édesapám hatására kezdtem tanulni.

– Hogy fér meg egymás mellett az irodalom és a műszaki pálya?

– A mérnöki hátterem lehetővé tesz egy másfajta gondolkodásmódot, kicsit másként tekintek így a művészetekre is, a verseimben megjelennek időnként műszaki kifejezések is. Úgy gondolom, mindkét területen akad izgalmas téma, és a művészetek és a műszaki világ között az igazi kapcsolatot főként a múltban és a jövőben vélem felfedezni: a régi gépek, szerkezetek is lehetnek szépek (lásd veterán autók, régi villanymotorok, szivattyúk), különlegesek – a legtöbb ilyen muzeális értéket jelent –, az új műszaki innovációk területén pedig nyitottnak kell lenni a külső impulzusokra. Ilyenkor a művészet is ihletet adhat egy-egy fejlesztéshez, ami ha igazán kreatív, már önmagában művészi színvonalat képviselhet.

Megemlíteném még, hogy alkotói életem utóbbi tizenkét évében fontos szerepe volt a Nyugat Plusz irodalmi folyóiratnak, ahol rendszeresen közlöm a verseimet és fotóimat, illetve a szerkesztőbizottság tagja is vagyok. Köszönet jár a főszerkesztőnek, Szabó Zoltán Attilának, akinek a szervezésében számos lehetőség nyílt budapesti helyszíneken, élő felolvasásokon, lapbemutatókon, kortárs irodalmi esteken bemutatkozni, mint szerző.

– A családjában sem ismeretlen az irodalom szeretete.

– Természetes számunkra a könyvekhez, kultúrához való közeli kapcsolat. Mindkét nővérem ad ki könyveket, mint szerző, műfordító, szerkesztő és kiadó is, Lilla a két világháború közötti időszak (cseh)szlovákiai magyar női íróit kutatja és publikálja műveiket, valamint kortárs, nagyrészt női szerzők írásait. Éva pedig egy pozsonyi polgári társulás alapítója, várostörténeti sétákat szervez és Pozsonyhoz kötődő fontos személyiségekről szóló gyerekkönyveket ad ki.

– Min dolgozott Pécsen?

– Párhuzamokat és kapcsolódási pontokat kerestem két számomra meghatározó város, Selmecbánya és Pozsony, valamint Pécs között. A két felvidéki település történelmileg jellegzetesen többnyelvű, kulturálisan is változatos, ez közös pontot jelent Péccsel, amely régóta vallási, nemzetiségi gazdagságáról volt ismeretes. Ebben a sokszínűségben kicsit magamat vélem felfedezni, évtizedekig a szlovák és a magyar kultúra határán éltem, dolgoztam Angliában és az USA-ban is. A készülő prózai mű így az egyéni útkeresésről, a város(ok) megismerése során felmerülő személyes benyomásaimról is szól majd, illetve az általam megtalált történelmi nyomokból, töredékekből összeálló szubjektív nyelv meghatározásáról, felmutatásáról, ami valójában az én város-élményeimből összeálló attitűd, reflexió.

A képzőművészetben is jártas

Bolemant László 1968-ban született Ógyallán. Selmecbányán, Pozsonyban, majd Miskolcon is tanult. Már fiatalon megtapasztalta a felvidéki magyarsági lét kihívásait, ugyanakkor úgy látja, aki több kultúrát megismer, több oldalról látja a világ dolgait. 1998 óta él Magyarországon, jelenleg Székesfehérváron dolgozik egy nemzetközi vállalatnál. Pécsi tartózkodása idején rendhagyó irodalomórát tartott a pécsi Nagy Lajos Gimnáziuban. Négy önálló verseskötete jelent meg, legutóbbi 2019-ben A megrajzolt idő címmel. Nemrég egy fotográfus képzést is elvégzett Budapesten, könyveit saját fotóival színesíti. Lenyűgözi a művészettörténet is, fényképész vizsgamunkáját a pozsonyi Szent Erzsébet templomról, más nevén a Kék-templomról készítette.

A fák kapcsolása

Az erdő – ezernyi kommunikációs huzal

Szélfogó szőttese.

Már lüktet. Pulzál.

A lombtéri rezgések halk hullámzásba vegyülnek.

Az amplitúdók értékeihez behúzott segédvonalak,

Mint hidak pillérei – a merev fatörzsek.

A földben illatok, gombaspórák, hajszálgyökerek

Üvegszálas információátvitele.

A szomszédos fák egymásba nőtt gyökerein átadott

Tápanyag vagy vészhelyzeti jelzések.

Lombok illeszkedése, lassú egymásba fonódása.

A lombszőnyeg, mint fényszűrő réteg.

A fák gyökereinek halk,

Összetéveszthetetlen kattogása

A szomjúság csöndjében.