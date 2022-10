Energiaárak ide vagy oda, ma is igényeljük a kiegészítő világításokat. Különben is: nem egyszerre kell használni őket.

Egészen más fényt igénylünk az esti tévézés, olvasás mellé, mint amikor vendégeket fogadunk. Az asztali és az állólámpa mellett manapság nagy népszerűségnek örvendenek a süllyesztett spotok vagy a rejtett LED-világítás. A széles választékban kapható fényforrásokkal különleges színhatásokat is elérhetünk. Jó tudni, hogy sok egyéb mellett a lámpák árai is változtak mostanában. Egyes gyártócégek akár 20 százalékot is emeltek, másutt éppen csak érezhető az áremelés.

Melyikkel spórolunk?

– Az energiatakarékos fényforrások az érintőkapcsolós lámpák kivételével minden lámpatestbe alkalmasak. Használhatók lamellás, fás, műanyag, fém-, üveg- vagy szövettermékekbe. Egyetlen szempont a mérvadó: hány wattot bír el a foglalat – magyarázta el Kübekházi Henrietta, az Otthon-Lux lámpaszak­üzlet vezetője.

A LED-es és a hagyományos, halogénizzóval működő lámpatípus is lehet energiatakarékos, hiszen az utóbbiak nagyon jó minőségű és kis teljesítményű LED-fényforrásokkal is működtethetők. A világítótestek óriási választékában szerepel távirányítóval vagy mobilapplikációval szabályozható változat is. A felhasználó állíthatja a fényerőt vagy akár a színhőmérsékletet, így az élettér maximálisan személyre szabható. A 7–8 wattos teljesítményű fényforrással akár 60–70 W fényerő is elérhető. A LED-es fényforrások nem termelnek hőt, így nem égetik szét a foglalatot, ezért a lámpa élettartama is meghosszabbodik.