A hét négy napján továbbra is szabadon várják a látogatókat a Zsolnay Negyed állandó látnivalói - derül ki a ZSÖK közleményéből. A kiállítások, a Látogatóközpont, a Labor – Interaktív Varázstér, a VR Univerzum és a Planetárium november 2-től csütörtöktől vasárnapig 10-17 óra között látogatható.1* Csoportokat előzetes bejelentkezés alapján a hét többi napján is fogadnak. A Zsolnay Infopont & Shop változatlanul keddtől vasárnapig 10-17 óra között tart nyitva.

A programok terén nem lesz visszaesés, sőt, igazi sztárparádé várható! Az E78-ban többek között látható lesz az Aranyakkord - Kiss Tibi, Vastag Gábor és Gábor Andor UFO közreműködésével, fellép Kowalsky meg a Vega, Little G Weevil Acoustic Band feat. Mr. Jambalaya, ByeAlex és a Slepp, Krúbi, de lesz Zsolnay Színház Mucsi Zoltánnal, irodalmi est Mácsai Pál, Máté Gábor és Lukács Miklós előadásában, továbbá érkezik Sebestyén Balázs, valamint Bősze Ádám is. A rendezvényeken 20 °C-os hőmérsékletet biztosítanak.

A fűtési költségek mérséklése érdekében azok a kollégák, akik munkájukat otthonról is el tudják látni, hétfőtől szerdáig home office-ban fognak dolgozni. A jelenléti napokon az irodákban a hőmérséklet 20 °C lesz, és ugyanez a hőmérséklet lesz biztosítva a Zsolnay Vendégházban is – amely továbbra is minden nap várja a szállóvendégeket. A kiállításokon nyitvatartási időben 16 °C lesz, kivéve azokon a helyszíneken, ahol a kiállított tárgyak szempontjából eltérő hőmérsékletet szükséges biztosítani. Az esti látványkivilágításokat mellőzni fogják.