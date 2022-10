Ötödik alkalommal rendezik meg szombaton a Nagynyárádi Nemzetiségi Gasztro Találkozót a helyi önkormányzat és a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. együttműködésének köszönhetően. A művelődési ház szabadtéri színpadánál 13 órakor lesz a megnyitó, amely után a főzőversenyre jelentkező csapatok el is kezdhetik az ételek készítését. 14 órától gólyalábas mutatványos mulatság, majd baranyai horvát, német és roma hagyományőrző együttesek lépnek fel, amely után 17 órakor sor kerül a főzőverseny eredményhirdetésére is. 18 órától a Völgyi Zsuzsi Akusztik Quartet ad koncertet, majd utcabálra is marasztalják a résztvevőket.