Fontos szempontként jegyezte meg Boghossian azt, hogy vitapartnerünket kérjük meg, egy 1-től 10-ig terjedő skálán helyezze el, mennyire biztos az álláspontjában – ez őt is segíti a reflexióban, illetve számunkra is informatív lehet. Ezt követően az állításához kapcsolódva több részletre is érdemes rákérdezni, hogy képet kapjunk, mennyire átlátható számára az adott téma.

Boghossian hangsúlyozta, ne arra kérdezzünk rá, miért hiszi azt, amit, ez ugyanis csak megerősíti partnerünket meggyőződésében. Inkább úgy érdemes fogalmazni, mi az, ami megváltoztatná az álláspontját? Ez a kérdés egyfelől meglepetést jelenthet, valamint elgondolkodtatja másik felet.

Az előadó hangsúlyozta, mindig érdemes visszakérdezni a párbeszédben, kifejtve a másik félnek azt, amit az érveiből leszűrtünk: „Úgy érti, tehát, hogy…?” – ez segít elkerülni a félreértéseket. Ezt erősíti az is, ha összetett fogalmak esetében szakítunk időt arra, hogy megbeszéljük, a másik ember mit ért egy adott kifejezés alatt.