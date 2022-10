Tudni kell, hogy már korábban is voltak kutyák a házunkban, de különösebb problémát nem jelentettek. Mondjuk az is igaz, hogy egyik kutya sem volt túl nagy, sőt, igazából ölbe vehető volt mindegyik. Szeptemberben azonban beköltözött egy fiatal pár, és ezzel meg is jelentek a problémák. Az ő kutyájuk ugyanis egy nagyobb állat, ránézésre is lehet vagy harminc kiló.

Nem agresszív állat, senkit sem harapott meg (eddig legalábbis…), de az ugatása, na, azt a pincétől a padlásig hallani lehet. Merthogy gyakran ugat, akkor is, ha ideges, akkor is, ha boldog. Máskor meg csahol (gondolom, ha meglát valakit az ablakból), vonyít (például ha elmennek a gazdák iskolába vagy dolgozni).

Szóltunk már a párnak, de csak vonogatták a vállukat. Nem tudjuk mi a megoldás, de valamit tenni kell, mert ez így egyre inkább kibírhatatlan.