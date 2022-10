Pécs történelmi, művészeti és tudományos hagyományainak köszönhetően kulturális központja a régiónak. Ezt, és szakemberek, civilek áldozatos munkáját koronázta meg az, hogy Pécs 2010-ben elnyerte az Európa Kulturális Főváros címet. Az önkormányzaton belüli feladatellátáshoz rendelt hivatali szerkezet 2010 óta többször is módosult. Ez egyebek mellett azzal járt, hogy 2018 júliusában a korábban önálló kulturális osztály a hivatalon belül megszűnt. Ennek köszönhetően az egyébként is széttagolt kulturális feladatellátással olyan szervezeti egységek foglalkoztak, melyek profiljába ez egyáltalán nem illeszthető be.