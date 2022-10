A szaktárca idén is meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jövő évi pályázati fordulóját a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára létrehozott program több elemből áll: a települési és megyei önkormányzatok részéről a diákoknak adományozott szociális ösztöndíjból, és az előbbi alapján a hallgató felsőoktatási intézményében megállapított szociális ösztöndíjból.

Az intézményi részben azok részesülhetnek, akik teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az önkormányzatok évente csatlakozhatnak a programhoz, saját belátásuk és lehetőségeik alapján tetszőleges összegű keretet fordíthatnak a diákok támogatására.Mohács a Bursa első meghirdetése óta részt vesz a programban, az utóbbi esztendőkben mintegy négymillió forintos keretet fordítottak erre a célra, amiből évente több mint kétszáz fiatal részesedett.

Az önkormányzat most is meghirdette a pályázatot. Akik még nem éltek a lehetőséggel, azoknak előbb regisztrálniuk kell magukat (https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx ), akik ezt korábban megtették, az akkor kapott kódjukkal léphetnek be az oldalra.

A webhelyen megtalálható pályázati űrlapot ki kell nyomtatni, majd amit aláírva november 3-ig lehet leadni a városházán személyesen vagy postán.

A képviselő-testület december dönt a pályázatokról.