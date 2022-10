A 400 ágyas klinika környékére továbbra is sokan érkeznek autóval, valamint az egyetemisták között sem ritka már egy-egy gépjármű, így hiába szigorították meg a klinikától nyugatra lévő utcákban a parkolást, a megoldást valójában csak arrébb tolták. A helyiek most ugyanis arra panaszkodnak, hogy gyakorlatilag a Jakabhegyi út alsó szakaszán állnak meg sorban az autók, nem egyszer annak ellenére is, hogy megállni, vagy várakozni tilos tábla is található az adott útszakaszon.

Fotós: B.M.

Arról nem is beszélve, hogyha a közeli iskolaközpontban is rendezvény van, akkor gyakorlatilag teljesen bedugulhat a környék. A helyiek lapunknak már korábban is azt említették meg, hogy szerintük csak pénzbehajtásra való az új korlátozott parkolási övezetek életre hívása, hiszen amíg más ingyen parkolhat két órát az ő utcájukban, addig nekik fizetniük kell, és velük nem is egyeztettek a rendszer bevezetése előtt érdemben.