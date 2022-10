A siklósi Városgondnokság munkatársai folyamatosan dolgoznak, a Start Munkaprogram keretében felújították a könyvtár melletti járdát, és a Köztársaság téri pihenőt is. A következő időszakban a Sallai utcai parkolók bővítése is megtörténik majd, melyet az időjárástól függetlenül az év végéig be fognak fejezni.