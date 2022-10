Miközben a szocialista-DK-s városirányítás első embere, Péterffy Attila megtagadta azt a fideszes javaslatot, hogy bizonyos kört érintően, a szociálisan rászoruló pécsieknek számára az önkormányzat is saját hatáskörben rezsitámogatást biztosítson, addig inkább céges egyeztetéseket indít a baloldali városvezetés. Ráadásul ezt is csak azt követően jelentették ezt be, hogy elutasították Kővári Jánosnak, az ÖPE-KDNP frakcióvezetőjének azt a két héttel ezelőtti indítványát, hogy energiamegtakarítási intézkedési tervet vázoljanak fel, amire az önkormányzati cégek tegyenek volna javaslatot.

A városháza sajtóreferense, Marton Ferenc kedden ilyen előzmények után azt közölte, hogy állítólag "a pécsi városvezetés az önkormányzati cégek és intézmények vezetőit még augusztusban kérte arra, hogy fogalmazzák meg rövid-, közép- és hosszútávú javaslataikat, amelyekkel a működésüket érintő negatív hatásokat mérsékelni tudják. A beérkezett válaszokból intézkedési javaslatok készültek, ezeket – hasonlóan az önkormányzat költségvetésének év eleji elfogadását megelőző tanácskozássorozathoz – szakmai és politikai egyeztetésre bocsátják".

- Megvizsgáltuk a hétvégén közzétett távhő árrendelet pécsi önkormányzatot érintő következményeit. A távfűtés költségei gyakorlatilag megduplázódnak, ami 2023-ban mintegy 250 millió forintos többletköltséget jelent az önkormányzatnak és intézményeinek. Ehhez hozzá kell venni a dráguló földgáz és villamosenergia okozta költségvetési hatásokat, ezek együttesen meghaladják a 4 milliárd forintot – összegzett Ruzsa Csaba, Pécs gazdaságért felelős alpolgármestere a propaganda szerint.