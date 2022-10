A múlt csütörtöki munkabeszüntetés előtt a kukások 80 százalékos béremelést követeltek, amit azonban Péterffy Attila polgármester irreálisnak tartott, majd pedig három főből álló munkavállalói csoport kezdett tárgyalásokat a cég vezetésével és polgármesterrel. A városvezető el is ismerte, hogy az dolgozók keményen tárgyaltak, de eddig nem számolt be megállapodásról.

Információink szerint hétfőn egy olyan ajánlatot kaptak, amely szerint októberben nettó 50 ezer forintot, novemberben és decemberben pedig 90-90 ezer forintot utalhatnak pluszban minden biokomos dolgozónak.

Úgy tudjuk, hogy ezt az ajánlatot részben elfogadták, részben elutasították a munkavállalók. Volt, aki megijedt, mert állítólag a szakszervezet által aláírt bérmegállapodás szerint egyébként sem sztrájkolhattak volna – ezért is folyamodtak ilyen eszközhöz a vérmesebb munkavállalók –, más viszont azt mondta, hogy ahol ilyen gyorsan ekkora összeget fel tudnak ajánlani, akkor ott sokkal több is van a kasszában. Utaltak a cégvezetői prémiumra, az idei több száz millió forintos nyereségre, valamint a leányvállalat Dél-Komnál zajló folyamatokra, ahol szintén vezetői szinten történt béremelés és létszámbővítés.

Forrásunk szerint amiatt is tanácstalanok, mert egyelőre arról sem nem tudnak, hogy januártól mi lesz, vélhetően csütörtökön kapnak tájékoztatást. Van aki azért is csalódott, mert hiába nevezte jogtalannak a sztrájkot a baloldali városvezető, mégis megajánlottak nekik valamit, vagyis "volt mitől tartaniuk" a cégvezetőknek, ezért jóval többet is el tudtak volna érni. Ha januárban nem lesz béremelés érdemben, akkor a kukásautókkal a városháza és a polgármester irodája elé vonulnak – ígérték.

Egyelőre a baloldali polgármester - bár aktívan facebookozik - ebben a témában szerdán nem jelentetett meg posztot. Az ügyben csütörtök délelőtt keressük a városvezetőket is, amint reagálnak, frissítjük a cikkünket.