Egy, a lapunkhoz is eljuttatott videó szerint reggel a Biokom telephelyén kezdték el a munkabeszüntetést a dolgozók, ahol megjelent Meixner Barna igazgató is. Az egykori MSZP-s alpolgármester, Meixner András fia azt mondta a szemétszállításban résztvevőknek, hogy amit kérnek az a budapesti követelés, és „értsék meg, hogy Budapesten drágább az élet, például az albérlet is".

Erre többen is úgy reagáltak, hogy az áram és a gázszámla ugyanaz, és a boltokban is ugyanannyiba kerül minden.

– A kenyér, a tej, az üzemanyag ugyanannyiba kerül

– mondták többen is. Amire úgy reagált Meixner, hogy ez a helyzet minden munkavállalóra igaz és globális probléma.

A szócsata – amelyen bizonyos részleteit nem hallani a videó minősége miatt – azonban ezzel nem zárult le, hiszen a dolgozók azt is megmondták, hogy ez már évek óta húzódó gond, nem új keletű ügy. Van, aki azt mondta, hogy 190 ezer forint a nettó fizetése, „akkor miről beszélünk?" Más pedig odavetette, hogy a főnökök 600 ezer forintot és egymilliót keresnek.

Úgy tudjuk, hogy csütörtökön nem veszik fel a munkát a szemétszállítók, kérdés, hogy egyáltalán megtörténik-e majd ez, hiszen a követelésükben 50 százalékos béremelést kértek.

Érdekesség, hogy Meixner fizetését - aki Péterffy mellett a Pécsi Hőerőműben is dolgozott - már közel 30 százalékkal megemelte a szocialista-DK-s városvezetés, jelenleg havonta bruttó egymillión felüli fizetést, valamint több százezer forintnyi prémiumot kaphat. Ugyanígy tettek több cégvezető esetében is, és a képviselők jövedelmét is növelték - ráadásul ez utóbbi már négyszer megtörtént.

A pécsi önkormányzat MSZP-s és DK-s irányítói, köztük Péterffy Attila polgármester szerdán fekete inget húzott fel, és úgy fotózkodott a Facebookon. Ezzel kívánták jelezni, hogy egyetértenek a tanárok követeléseivel, hiszen szerdán Pécsen is tartottak tüntetést a tanárok és a diákok. Sajátos gellert kapott ugyanakkor a rendezvény azzal, hogy pártok politikusai megjelentek azon, az egyik főszervező néhány hónappal ezelőtt még a Momentum ifjúsági szervezetének vezetőjeként szerepelt a balliberális médiában. A momentumosok részéről ott volt még az a Nemes Balázs is, aki szintén Péterffy Attilától kap innovációs biztosként félmilliós fizetést, ám a tüntetésen való jelenlétével a pécsi tanár, Körömi Attila, volt momentumos elnökségi tag sem volt kibékülve.