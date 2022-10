Hendinger Zsófia borúti menedzser, szervező elmondta, a legnépszerűbb táv ezúttal a leghosszabb, 30 kilométeres volt, ez az útvonal Kisjakabfalván a Jackfall Bormanufaktúrát, Villánykövesden a Blum Pincét, Palkonyán a Trifla Kóstolóházat, Vokányban a Trinitás Sajtműhelyt érintette, és mindegyik táv esetében a Siklósi Vár volt az utolsó állomás, ahol REDy kóstolóval és – az elővételes jeggyel rendelkezőket – egytálétellel várták a szervezők. Mindenki egyénileg, a saját tempójában haladhatott, az állomások sorrendje szerint.

Fotó: Hendinger Zsófia

– A következő eseményünk 2023. januárjában a Vince nap lesz, ahol szervezett buszos túrákon lehet állomásokhoz látogatni. A friss információkért érdemes a megújult honlapunkat figyelni – mondta a borúti menedzser. A Villányi Borvidék megújult honlapján egyébként a pincészetekről, a szállásadókról, éttermekről is információk és tájékoztatók várják az érdeklődőket. Ezen kívül például a különböző helyszínek által szervezett Márton napi programok között is böngészhetnek a látogatók, és most egy játékra is invitálják a honlapot felkeresőket: aki október 31-ig feliratkozik a hírlevélre, az akár szállásutalványt, vacsorautalványt, borkóstoló utalványt, bowlingpálya használatot, bortúrát, a szarvasgomba workshopon való részvételt és értékes borválogatásokat is nyerhet.