Mindezzel párhuzamosan az igénylőknél helyszíni ellenőrzést is végezhetnek. A korábbi esztendők tapasztalatai alapján erre fokozottan szükség is lehet: több esetben kiderült ugyanis, hogy bár a beadott papírok alapján valaki jogosult volt az „ingyen” tüzelőre, azonban mégsem került jó helyre a segítség. Megesett, hogy valaki egyszerűen eladta a fát, de az is, hogy olyanok kérték a támogatást, akik nem is fával, hanem gázzal fűtötték a lakásukat.