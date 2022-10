A pénzből a korábban panziónak és étteremnek is helyet adó létesítmény alsó szintjét és tetőszerkezetét állítják helyre, a tervek készülnek, a beruházás a legkorábban a jövő évben indulhat. A cél, hogy az épület visszanyerje eredeti, közösségi funkcióját, ezen kívül a konyha és az étterem felújításával ismét lehetővé válik, hogy a közétkeztetést is ismét innen oldják meg. A pályázati támogatásból a fűtés, a vízvezetékrendszer és a burkolatok cseréjét is tervezik, valamint az étterembe új bútorokat is vásárolnak - a képviselő-testület 32 asztal és 130 szék beszerzéséről döntött a minap.

Vidák Krisztina, hozzátette, a rendezvénytérként is használt vásártér füvesítése kiegészítő eleme a projektnek, ennek megvalósítására szintén hamarosan sor kerül, a testület határozata szerint.