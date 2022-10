A PSN Zrt. kiválósága, Iván Bence a Dancing with the Stars harmadik évadában hétről hétre bizonyítja, hogy bizony az uszodán kívül is képes maradandót alkotni. Legutóbb vérpezsdítő szambával érkezett a parkettre Stana Alexandrával, miközben Csordás Tibor a Fiesta egyik slágerét énekelte.

Ezúttal is pazar produkcióval rukkolt elő a páros, sőt, az értékelésnél Szente Vajk felhívta a figyelmet arra, hogy Bence nem akármilyen, eddig titkolt tehetségét csillogtatta meg: fantasztikusan színészkedik. A végén még egy újabb ismeretlen terepen is berobban a pécsi fiú.

A két táncos közötti remek összhang távolról kiszúrható. Nem vitás, Iván Bence belopta magát Stana Alexandra szívébe. Történetük pedig tovább íródhat, ugyanis Berki Mazsi és Bonyhádi András Ferenc esett ki a műsorból szombat este.