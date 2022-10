Emellett a Baranya Megyei Önkormányzatnak, a hivatal munkatársainak is megköszönte a közös munkát, nem megfeledkezve a Városüzemeltetés munkatársairól sem, akik a nyári aszályos időben is megvédték az újonnan telepített növényeket, fákat. Mayer István arról is beszélt, hogy a fejlesztések továbbra is folytatódnak, a napokban adták át a munkaterületet a kivitelezőnek, amely a művelődési ház és az egészségház energetikai korszerűsítését fogja elvégezni. Erre a Magyar Falu Program keretében nyertek támogatást.

Dunai Péter, a Baranya Megyei Önkormányzat alelnöke elmondta, megyénkben 12 városban, összesen 4,4 milliárd forint értékben történtek fejlesztések a zöld város program keretében. Ezeknek Villány az egyik példás helyszíne, hiszen a projekt gördülékenyen haladt. A város egyébként a TOP és a TOP Plusz keretében több mint egymilliárd forint támogatást nyert a különböző pályázataival. A fejlesztések egy része még folyamatban van.

Hargitai János országgyűlési képviselő elmondta, Takáts Gyula volt polgármesterrel korábban arról beszéltek, hogy a villányi borászatok példásan fejlődtek, rengeteg beruházást valósított meg a magánszféra az elmúlt évtizedekben, emellett viszont azt kellett megállapítani, hogy a közszféra lemaradt, nem tudta ezt a tempót tartani.

– Mindent meg kellett tennünk ahhoz, hogy ezeket a fejlesztéseket felgyorsítsuk. Ezeknek a motorja most Mayer István polgármester, az alpolgármester, és a hivatal munkatársai. A város utol fogja érni magát, én ismerem azokat a törekvéseket, amelyeket a városvezető megfogalmazott. Ezek alapján Villányra a kormány egy komplett kormányzati csomagot fogalmazhatna meg – mondta. Hozzátette, Villány fejlődése újabb és újabb beruházások megvalósulásával folytatódni fog, de emellett a térség nagyléptékű fejlesztéseit is látni kell: épül az autópálya, amelyre Villányt is rákötik, folyamatban van a Duna-híd beruházás előkészítése, illetve a „Mohács 500” keretében számos fejlesztés fog megvalósulni 2026-ig.