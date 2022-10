– A mikrozöldségek koncentráltan egészséges élelmiszerek, magukban hordják a magokból származó összes vitamint, ásványi anyagot és antioxidánst, amelyek az emberi szervezetre immunizáló, egészségvédő hatással vannak – részletezte a termelő.

– Minden recepthez használhatóak, amelyhez friss zöldség kell. Az én kedvencem a retek, előszeretettel hintem meg vele a sajtos-tejfölös lángost is – mesélte.

Jelenleg kilenc fajta mikrozöldség található a Mikrozöldség Farm pavilonjában, az édeskés borsó, búzafű és napraforgó mellett a lágy íze okán népszerű brokkoli, a színéről is felismerhető vöröskáposzta, valamint a csípősebb ízű retek, a tormára emlékeztető zsázsa, illetve a húsok ízesítéséhez is használható mustár.

A mikrozöldséges pavilon a vásárcsarnokba látogató gyerekek körében is népszerű, az apró zöld levelek vidám látványa felkelti a kisebbek érdeklődését is, akik kóstolót is kérhetnek.