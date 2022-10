„A mostani Kulturális Osztály létrehozását Zag Gábor, a területért felelős alpolgármester kezdeményezte" - legalábbis ezt áll az önkormányzat hivatalos közleményében. Csakhogy Bognár Szilvia, a volt DK-s alpolgármester világosan emlékezik arra, hogy számos egyeztetetést kezdeményezett az ügyben másfél éve, és elmondása szerint éppen Péterffy Attila polgármester utasította el az elképzelést.

Bognár Szilvia képviselő a téma napirendjénél a keddi közgyűlésen kijelentette: még ő kérte az osztály létrehozását alpolgármesterként, erről a kulturális bizottság elnökével is tárgyalt, és tudott róla Zag Gábor is, aki akkor még nem volt tisztségviselő. Azt is megkérdezte, hogy megelőzte-e bármilyen pályázat az osztály vezetőjének kiválasztását?

Megjegyezte, hogy a pécsi városvezetés eddig is annyi ésszerűtlen dolgot vitt végbe, hiszen "Pécs a kultúra városa" szlogent az értelmezhetetlen "Pécs a mediterrán szerelem városa" névre cserélte le, hogy ez jó ügy lehet, éppen ezért kezdeményezte maga is, csakhogy akkor Péterffy ezt nem támogatta.

Az ÖPE-KDNP frakció tagja, Berényi Zoltán ezek után felvetette: ha ennyire fontos a kultúra a baloldali városvezetésnek, akkor a közművelődési szerződéssel rendelkező szervezetek támogatását miért csökkentették le? A művészeti tanács véleményét kikérték-e, és miért éppen egy "gondnokot" bíztak meg a Zsolnay Kulturális Negyed vezetésével?

Péterffy Attila polgármester úgy reagált, hogy "örülök ennek a két hozzászólásnak, mert látszik, hogy a kulturális szereplőkkel nulla a kapcsolatuk, na mindegy". Kővári János ÖPE-KDNP frakcióvezető ezt követően megemlítette, hogy ez a "víz gereblyézése, hiszen ezek a kollégák eddig is dolgoztak, most találták meg őket?"

- Befejezte, ugye, szuper, köszönöm

- mondta Péterffy a válaszok helyett. Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető erre már úgy válaszolt, hogy Péterffy lekezelően sértegeti a közgyűlés tagjait, Pécs kulturális főváros volt és marad is, ennek kellene megfelelnie, az elődje, Páva Zsolt erre képes volt.

- Kihagy az emlékezete, a pofátlanság helyett az arcátlanság kifejezést használta, az eszköztárban ezek megvannak, fura a logikájuk. Ezekre a nagyszerű gondolatokra nem lesz további reflexióm - jegyezte még meg Péterffy.

Berényi erre azt mondta, hogy a kulturális főosztály létrehozása kapcsán "a pulpitusról ömlik ránk a kulturálatlanság, most is rágcsál valamit a polgármester, remélem, hogy nem tudatmódosító anyag van benne, és azért nem válaszol egyetlen kérdésre sem".