A Magyar Nemzet a közelmúltban számolt be arról, hogy akárcsak a zempléni Szegiben, a magyar adóparadicsomként elhíresült Pest megyei Újlengyelben is feltűnik a Demokratikus Koalíció mellett a Bajnai Gordon-féle DatAdat és a Gyurcsányékhoz köthető Ezalényeg portál. Ez utóbbinak a tulajdonosa az ifjabbik Páva Zoltán, a volt komlói MSZP-s polgármester, Páva Zoltán fia. Az idősebb Páva hosszú ideig vezette Komlót, parlamenti képviselő is volt, de 2010-ben a komlóiak választáson nem kértek a baloldalból, azóta jellemzően a háttérbe vonult, de úgy tudjuk, ennek ellenére a kapcsolatrendszerének köszönhetően továbbra is aktív maradt.

A Magyar Nemzet azt követően kezdett kutakodni a baloldal kampánya körül felbukkanó vállalkozások után, hogy a költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozó Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai egy háromszáz lelket számláló borsodi településen, Szegiben találtak rá a DatAdat Professional Kft. könyvelésére. Bajnai Gordon volt baloldali kormányfő, illetve egykori titokminisztere, Ficsor Ádám érdekeltségébe tartozó cégcsoport bonyolította a baloldal választási kampányát.

Márki-Zay Péter pedig később azt is elárulta, hogy a Dat­Adathoz is áramlott abból a közel kétmilliárd forintnyi, Amerikából érkező pénzből, amelynek kapcsán felmerült a nemzetbiztonsági kockázat lehetősége is. A szálak egy könyvelőnél értek össze Szegiben, ahol a DatAdat mellett a Páva Zoltán-féle lap kiadójának is könyvel ugyanaz az a személy. A Páva Zoltán által irányított másik vállalkozás, az EagleEye Marketing Kft. jelenleg is kap forrást a DK parlamenti frakciójától és csak ebben az évben több mint 80 millió forintos megbízást kaptak social media tanácsadásra. (A DK felsővezetése szerint egyébként nincs összefüggés a Dat­Adat könyvelése és a DK között.)

Az is kiderült, hogy a Pest megyei Újlengyelben is megjelent a DatAdat-cégcsoport, valamint a már említett DK-közeli portál egyik fontos partnere. Méghozzá úgy, hogy a DatAdat mögötti háttéremberek cégei – akik a DK parlamenti frakciójával megbízásokat kötöttek – is ugyanoda vannak, voltak bejelentve, mint a Páva-féle portálnak számítástechnikai hátteret, domaint biztosító Ruffnet Zrt.

A Ruffnettel pedig ismét Komlóra kerülünk vissza, hiszen ez utóbbi cégnek a gyökerei újra a baranyai városba vezetnek, vélhetően az egykori MSZP-s polgármester, Páva Zoltán köreihez.