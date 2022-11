Még lehet jelentkezni 1 órája

A Duna-Dráva Nemzeti Park elkalauzol a gyógyító növények világába

Az esős, hidegebb idő beköszöntével előszeretettel fogyasztunk több meleg italt, így teát is. A boltok polcairól gyakrabban emeljük le a gyógynövényes keverékeket is, főleg, ha még enyhe megfázás is kerülget minket. De, ha nem elégszünk meg ezekkel az előregyártott teákkal, akkor a Duna-Dráva Nemzeti Park november 9-ei interaktív foglalkozása nekünk való.

Ősszel is számos olyan növényt találhatunk a természetben, amelyek jótékony hatással vannak szervezetünkre. Vannak ismert és kevésbé ismert gyógynövények is. Ezeket hivatott bemutatni a szaporcai Ős-Dráva Látogatóközpontba szervezett foglalkozás. A nemzeti park munkatársa vezet be minket november 9-én a gyógyító növények világába, ahol nem csak tudásszomjunkat olthatjuk. Lehetőség lesz megkóstolni különleges teákat és elkészíteni egy-egy saját teafiltert is. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! További információ a ddnp.hu oldalán.

