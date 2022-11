- A pár nappal ezelőtti nagy szél és az eső a korábbinál sokkal intenzívebben hozta le a fákról az őszi faleveleket, ami nemcsak a lakott területeken, hanem a települések közötti közutakon is fokozott veszélyt jelent az autósokra és más közlekedőkre, az úttest csúszóssága miatt - figyelmeztetett a jelenségre egy olvasónk. Mint fogalmazott, nagyon kell vigyázni és lehetőség szerint az illetékeseknek minél előbb el kellene takarítani a veszélyt jelentő csúszós felületet.

Egy másik előfizetünk erre reagálva a következőket írta: A faleveleket a kerékpárutakról is illene mihamarabb eltakarítani. Az orfűi bicikliút szinte járhatatlan a csúszós falevelek miatt. Pedig ősszel is sokan lennének, akik bringára pattannának. Akár gyerekekkel is, de ilyen körülmények között ez sajnos nem biztonságos, sőt, egyenesen veszélyes. De ugyanígy, Pécs belterületén is kellene ezeket a felületeket takarítani!

Volt olvasóink közül olyan, aki további problémás területeket sorolt fel. - Szigeti út, Szabadság út. Csak kettő a sok közül, amelyet vastagon borítanak a lehullott falevelek. Most, hogy esik az eső, csúszóssá teszik az út felületét, ha ez még rá is fagy, akkor lesz csak igazán veszélyes. Miért maradt el a falevelek begyűjtése? - tette fel egyúttal a kérdést.

- A városnak szinte valamennyi olyan részéről, amelyet lombos fák díszítenek tavasszal és nyáron, elmondható, hogy az utak vastagon borítottak falevelekkel

- foglalta össze a mások által kifogásoltakat egy további panaszos.

- Különösen a bicikliutakon jelent ez fokozott balesetveszélyt. Most, hogy a levelekre ráesett az eső, az eltakarításuk is sokkal nehezebb. Még a szárazabb időszakban kellett volna ezzel a munkáéval foglalkozni. A fagy nem fog javítani a helyzeten

- erősítette meg a mások által korábban megfogalmazottakat észrevételében.







