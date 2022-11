Az előadás témája a gyermekkori fejlődés szakaszai és annak jellemzői lesznek. A program során így várhatóan pszichológiai megközelítésben ismerhetik meg a szülők, milyen folyamatok zajlanak le csemetéik növekedése során. Ezek tudatosítása és megértése segítheti a gyermeknevelés folyamatát, a családon belüli kommunikációt és a mindennapok során felmerülő kérdések, kihívások könnyebb kezelését.

Az előadás során több témát is érint majd Nagy Nikoletta. Szó lesz az óvodás, a kisiskolás és a serdülőkor jellemzőiről, valamint a gyermeki gondolkodás fejlődéséről. Kitér majd a játék szerepére, illetve az adott életkorokra jellemző specifikus félelmek témáját is megtárgyalja majd a szülőkkel. Terítékre kerül az identitás és az önismeret kialakulásának és fejlődésének témája is, valamint szó lesz a család és a társas kapcsolatok szerepének alakulásáról is a gyermekek életében.

Az előadás után kötetlen beszélgetésre, kérdések feltevésére is lehetőség lesz.

– Beszélgessünk, gondolkodjunk együtt gyermekeink érdekében! – hívják a programra szülőket a szervezők.