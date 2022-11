Adataik szerint a 2021/2022. évi influenzaszezonban megyénkben sokan kérték az oltást, akkor a térítésmentesen rendelkezésre álló oltóanyag nagyobb részét felhasználták. A Baranya Megyei Kormányhivatal bízik abban, hogy az idei évben is sokan élnek ezzel a lehetőséggel, hiszen az influenza elleni védekezés, az ebből adódó súlyos kórházi ellátást igénylő megbetegedések, halálesetek megelőzésének leghatékonyabb módja továbbra is a védőoltás. A szakemberek hangsúlyozzák: az influenza elleni vakcina beadatása azoknak is javasolt, akik nem jogosultak az ingyenes védőoltásra, számukra az oltóanyag orvosi rendelvényre, a gyógyszertárban megvásárolható.

Évente szükséges az ismétlés

Megújult az idei évtől a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által működtetett légúti figyelőszolgálat - a célja már nemcsak az influenza, hanem többek között a SARS-CoV-2 és az RSV (légúti óriássejtes vírus) által okozott vírusfertőzések figyelemmel kísérése. Ennek megfelelően a klinikai adatgyűjtés az influenzaszerű megbetegedések mellett kiterjed az akut légúti fertőzésekre is, így most már ezek alakulása is nyomon követhető.

Az NNK felhívja a figyelmet arra, hogy az influenza vírusa rendkívül változékony, időről időre módosul. Az Egészségügyi Világszervezet és az Európai Gyógyszerügynökség a hozzájuk beérkező jelentések alapján minden évben ajánlást dolgoz ki az influenza elleni vakcina összetételére. - Az influenzavírusok változékonysága miatt az oltást évről-évre meg kell ismételni - emelik ki a szakemberek.