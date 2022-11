Ezt ne hagyja ki! Akár félmillió forintba is kerülhet

Hamar elszáll a jogosítvány ára, bizonytalan az autóvezető-képzés jövője Egy jogosítvány megszerzése már most is súlyos százezrekbe kerül, ha valaki sokszor bukik a vizsgákon, akár félmillió forint is könnyedén összejöhet. Az autós oktatók egyelőre az adózási jogszabályok változása és a benzinárstop várható megszűnése miatt bizonytalanok a jövővel kapcsolatban.