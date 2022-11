Az adventi vásárt járva megkérdeztünk pár embert, hogy melyik volt a legemlékezetesebb karácsonyuk. Stenczer Béla ezt az 1960-as évek elejére datálta, amikor is egy korabeli villanyvasutat kapott. Ameddig édesapja felállította ezt az ajándékot otthon, addig ő át volt küldve a szomszédhoz. De egy kicsit hamarabb indultak haza, és az apukája még négy kézláb szerelte a vasutat és nem kicsit volt ideges, amikor idő előtt megérkeztek.

Mózes Edina épp a Tojzán Méhészetnél vásárolt, amikor feltettük neki a kérdést. Edina olyan családban nevelkedett, ahol az autók nagyon fontosak, még a lányoknak is. Egyik karácsonykor ő és az öccse is távirányítós autót kapott, és ez azért a legszebb emléke, mert az egész család elkezdett játszani velük. És amikor mindenki leült, hogy a gyerekkel együtt játsszon, az örök élmény maradt számára.

Fotós: Laufer László

Tojzán Harangozó Sárának több emlékezetes ünnepi pillanata is van, köztük az, amikor az édesapja szánkót hegesztett, a karácsonyfát pedig ágakból állította össze, mivel mert nem volt pénz rendes fára – de a végeredmény így is nagyon szépre sikerült. Ajándékok közül egy krumplicukorkával, aszalt szilvával és almával teli papírzacskó emlékszik vissza a legszívesebben, amit a nagymamájától kapott.

Fotós: Laufer László

Keller Árpádné pontosan emlékezett a legszebb karácsonyára, ami 1986-ban volt. Abban az esztendőben, december 9-én megszületett az egyetlen lánya, ami a világ legnagyobb boldogsága volt. Azóta meg, hogy egy unokával is gyarapodott a család, még szebbek az ünnepek.

Fotós: Laufer László

Herbert Gábor és felesége számára a legemlékezetesebb karácsonyok azok, amikor három lányukkal együtt közösen ünnepelhettek. Ezek mindig belsőséges, szép karácsonyok voltak. Most pedig már azok a legszebb pillanatok, amikor karácsony másnapján az unokákkal érkezik a család.

Fotós: Laufer László

Változnak az idők

Más volt régen, és más most az ünnep. Átalakult, formálódott és a visszaemlékezésekből olyan érzés fogja el az embert, hogy anno jobb volt. Stenczer Béla színművész is így gondolja. Persze, ő igyekszik most is megteremteni azt a régmúlt karácsonyi hangulatot. De úgy érzi, hogy az az igazi karácsonyi érzés eltűnőben van. Reméli azonban, hogy egy nyugodtabb korban ez visszajön majd.