Idén is gyönyörű hajkoronák és sminkek készülnek a diákok kezei alatt a 34. alkalommal megrendezett Hesz János és Dudás Ági néni emlékversenyen december 4-én. Egy frissen vágott haj vagy elkészített smink után még szebbnek érezzük magunkat, mint általában. Ez így volt régen és így van most is, csak a divat változott meg. A nagy múltú szakma és azok képviselői előtt tisztelegve rendezik meg már évek óta a december első vasárnapjára eső megmérettetést. Ennek keretében a fodrász és a kozmetikus tanulmányaikat végzők mutathatják meg hozzáértésüket a Baranya megyei SZC Simonyi Károly Technikum és Szakközép Iskolában. A pécsi fodrász szakma egyik legjelentősebb képviselőjének nevét viselő rendezvényen a fodrásztanoncok három, a hajfonás, a férfi modern-klasszikus divathajvágás és a női alkalmi konty készítés területén mérik össze tudásukat. A kozmetikusnak tanulóknak, pedig mint minden évben egy meghatározott témában kell elkészíteni a modell sminkjét, ami idén a dzsungel. A fantázia smink elkészítésekor a diákoknak törekedniük kell arra, hogy művük beleilljen ebbe a tematikába.