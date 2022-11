A közösség újra birtokba veheti a templomot

A szentmisén Bíró László mondott prédikációt, amelyben röviden vázolta a templom történetét, mely a viszontagságok ellenére is folyamatosan megújult. A török fennhatóságot, a Pálos rend feloszlatását és kommunista időszakot is túlélte, most a földrengés okozta károkat sikerült javítani.

– Ez a templom a remény helye és jele, hirdeti, hogy sosem szabad feladni. A falak állnak, a kapu nyitva áll, azonban igazán akkor lesz kész, ha az itt összegyűltek egymásra figyelő, szerető, élő közösséget alkotnak – fogalmazott Bíró László.