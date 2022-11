A terület jelenleg is rohamosan fejlődik, amelynek fő mozgatórugója a digitalizáció és a számítástechnika. Ma már a mesterséges intelligencia diagnosztikai alkalmazásánál tart és azokat a lehetőséget használja ki, amely a számítógépes hálózatokban rejlik. Ennek hatását érezteti az a pécsi kezdeményezés is, ami drasztikusan javította a stroke diagnosztizálását és időben történő kezelését a régióban.

A magyar radiológia mindig is az élvonalban állt az új megoldások és a továbbfejlesztések területén. Az elért eredményekről a 100. születésnapját ünneplő Magyra Radiológia Társaság ünnepi konferenciáján is szó lesz, ahol a Pécsi Tudományegyetem Orvosi Képalkotó Klinikájának igazgatója, dr. Bogner Péter is előadást tart.