Az első években karácsony előtt adományozóünnepséget is szerveztek, ahol a gyerekeket vendégelték és ajándékozták meg a Duna House dolgozói, és még egyvalaki Mikulás-ruhát is öltött, hogy az ünnepi alkalmat még meghittebbé varázsolják. A járványhelyzet miatt az elmúlt években az ünnepség ugyan elmaradt, de akkor is megkapták a gyerekek, családok – hiszen házhoz vitték számukra – az összekészített ajándékokat. Az irodavezető elmondta, idén újra sor kerül a rendezvényre, melynek időpontja és helyszíne még szervezés alatt áll.

Idén is támogatnák a rászorulókat

A Duna-House pécsi irodái közösségi oldalukon (Facebook: Duna House Pécs-Belváros, Kertváros) közzétették már az idei felhívásukat, hogy ismét szeretnének segíteni, hogy szebbé tegyék a rászoruló családoknak az ünnepeket. Az elmúlt években nagyon sok kedves ügyfelük és ismerősük összefogásával csodás ünnepségek keretein belül tudták megajándékozni a gyerekeket, remélik, hogy ez idén is így lesz. „Tudjuk azt, hogy egy költözés során mennyi rég elfeledett ruha, tárgy, vagy éppen játék kerül elő, amit már nem feltétlenül vinnénk magunkkal tovább következő otthonunkba. Szeretnénk segíteni abban, hogy ezek a dolgok olyan helyre kerüljenek, ahol örülnek neki és hasznát veszik, így ha ilyennel találkoztok otthonotokban, hívjatok minket bátran” – írták. Aki ilyen módon szeretné szebbé tenni mások karácsonyát, az a felhívásban közzétett telefonszámok egyikén jelentkezhet.

Baráti találkozó is lehet jótékony célú

Egy családi rendezvény is lehet jótékonysági akció. A pécsi-baranyai családokat rendszeresen segítő Mosolymanó Egyesület például a napokban számolt be róla, hogy egy 15 éves egyetemi találkozó résztvevői 50 ezer forintot adományoztak a szervezetnek, ezáltal pedig a rászorulóknak, de olyan is előfordult már, hogy egy szülinap alkalmából az ünnepelt azt kérte, hogy a barátok és a családtagok ajándékok helyett a segítő szervezetnek utaljanak, amiből egy hasonló időszakban a szülinapját ünneplő gyermeknek segítettek. Az egyetemi találkozó adományát egy olyan anyuka kapta, aki több mint háromhavi albérlettel tartozik, egyedül neveli két gyermekét, és beteg is. Mindemellett november 25-én kezdődik a Baptista Szeretetszolgálat országos cipősdoboz-akciója is, de hasonló gyűjtést számos helyi szervezet is koordinál, akik jellemzően a térség, illetve a megye rászoruló családjainak ünnepét teszik szebbé.