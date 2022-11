A rendezvényen helyi egyesületek léptek fel: a Harka Dalkör, a Harkányi Hagyományőrző Csoport, a Dre Harkányer Singvögel Khor, a helyi Horvát Nemzetiségi Énekkar, valamint a harkányi óvodások is műsorral kedveskedtek a résztvevőknek, azután pedig a Favorit zenekar szórakoztatta a résztvevőket. Mindeközben libás falatokat is kóstolhattak a rendezvény látogatói az iskola Szülői Munkaközössége és a helyi nyugdíjasok jóvoltából, emellett helyi kézművesek kínálták portékájukat. Az átadón Herendi Ferenc, a Kiss József Művelődési Ház igazgatója köszöntötte a megjelenteket, és Baksai Endre Tamás, Harkány polgármestere is beszédet mondott.