A város kosárlabdapálya kialakítását is régóta tervezi, és most meg is épülhet a Móricz Zsigmond utcában, a kökönyösi teniszpálya melletti betonos területen. A beruházás teljes egészében az MKOSZ támogatásából valósul meg, önkormányzati önerő nem szükséges.