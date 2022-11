A baranyai önkormányzatok, intézmények, illetve civil szervezetek idén is szeretnének örömet okozni a településen élő gyermekeknek, így a legtöbb helyen körbejár a város vagy a falu Mikulása. Villányban például vasárnap délután látogat minden gyermekhez a Télapó, akiknek készül egy kis aprósággal is, majd a Diófás térre is érkezik, hogy az ottani programon résztvevő gyerekek se maradjanak ki a nagy találkozásból. Nagyharsányban szintén már vasárnap látogat el a falu gyermekeihez a Mikulás. Idén már harmadik éve kapják meg így a 16 év alatti fiatalok az önkormányzat ajándékát.