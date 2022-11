Ludvig Károly, a hagyományőrző egyesület elnöke munkatársunknak elmondta, akárcsak 2021-ben, idén is díszvilágítást kap a szerelvény a hétvégi napokon. A mostani advent kezdetén pedig egy úgynevezett „Fényvonat ünnepséget" is szerveznek a palotabozsoki vasúti múzeumban.

November 27-én, vasárnap 16 órakor kezdődnek a programok. Fellépnek a Véméndi Általános Iskola zenész növendékei, valamint a pécsi Szeretetvár Baptista Gyülekezet zenei csapata. Az érdeklődőket kézműves vásárral, valamint többek közt forralt borral és zsíros kenyérrel várják.

A civilek az elmúlt években is folyamatosan fejlesztették a Vasúti Múzeum Palotabozsok kiállítását, amelyre a 30/997-6422-es telefonszámon lehet előzetesen bejelentkezni. Az egyesület továbbra is minden támogatást és segítséget - akár önkéntes munkát - örömmel fogad, mivel az anyagi lehetőségeik korlátozottak.

A Pécs-Bátaszék vasútvonal egyik jelentős, hosszú időn keresztül nagy forgalmat bonyolító állomása volt Palotabozsok. Sajnos a 2003-as, majd a 2009-es vonalbezárásokkal a vonatközlekedés megszűnt. Ludvig Károlynak és társainak köszönhetően azonban a vasutas hagyományok tovább élnek a településen, az indóház 2019 óta múzeumként működik.