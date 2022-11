A megnövekedett energiaárak a községben is takarékossági intézkedéseket követeltek. Ennek keretében a mecseknádasdi faluház – Integrált Közösségi Szolgáltató Tér épületét is bezárták a télre – a várható újranyitás: 2023. március 1. A könyvtárban a kölcsönzés azonban továbbra is lehetséges, ám a megszokott nyitvatartás helyett előzetes bejelentkezés szükséges. (Bővebb információ a faluház Facebook-oldalán). Sőt, változatlanul tovább folyik a könyvtár népszerű tematikus hónapok sorozata, novembertől a szívmelengető szerelmes regényeket ajánlják az olvasók figyelmébe.