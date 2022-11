Családbarát Vállalat címmel tüntette ki a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom a Duna-Dráva Cement Kft-t (DDC). A beremendi cementgyár mindig is kiemelt figyelmet fordított dolgozóira. Arra, hogy a munkatársak szívesen dolgozzanak a cégnél, megőrizzék testi és lelki egészségüket és a DDC-re, mint családbarát munkahelyre tekintsenek. A vállalat gondolkodásmódja szorosan kötődik a társadalmi felelősségvállalási stratégiájához is, hiszen magára családtagként tekintve, aktuális lehetőségeihez mérten folyamatosan segíti programjaival és kezdeményezéseivel a környezetében élőket. Célja az is, hogy a vállalat munkatársainak életében megfelelő legyen a munka-magánélet egyensúly, amelyhez minden támogatást megad.

Forrás: DDC