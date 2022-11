Osztrák cég...

A két cég egyikének 2021-es beszámolója szerint közel 500 millió forint kötelezettsége volt, ami a vállalat összes tartozását jelenti, ebben gyakorlatilag szerepelhetnek az ingatlanokra a felvett kölcsönök, vagy éppen a szállítói tartozások is. A beszámolóban egy külön sorban térnek ki az Amandula Kft.-re is, ami mellett egyéb kötelezettségként 126 millió forint szerepel. A terület volt tulajdonosa a Kipinvest Kft. és a Horizont Handels AG Magyarországi Fióktelepe volt. Egy korábbi beszámolóból az derül ki, hogy az utóbbi ausztriai vállalat volt a Mandulás kemping 70 százalékban a birtokosa, de a cégnek idehaza nem kell leadnia a beszámolóját a szabályok alapján, így nem tudtuk ellenőrizni, hogy náluk megjelent-e valamilyen kiugróan magas, több száz millió forintos bevétel, ami megegyezne a Mandulás kempingnek azzal az árával, amit a baloldali városvezetés emleget. De természetesen az MSZP-hez közeli céges ügylet egyáltalán nem zárja ki azt, hogy minden teljesen mértékben szabályos volt és semmilyen politikai összefonódás a háttérben, vagy alku nem játszott szerepet az üzletelésben. (Egyébként az Amandula Kft. 2020-as – tehát még a tulajdonosváltás előtti – céges beszámolójában a "Mérleghez kapcsolódó kiegészítések" címszó alatt az ingatlanok mellett csupán egy 165 millió forintos összeg szerepel.)

Az MSZP árvái

A Puch érdekeltségeiről érdemes megjegyezni még, hogy a Mandulás egyik tulajdonosa, a Horizont Handels székhelye a fővárosban ugyanott van, mint a pártszervezet budapesti központja. Az MSZP a székházát pedig a Sapienza Plus Kft.-től (ami szintén Puch Lászlóhoz volt sokáig köthető) bérli, ami mögött a pécsi polgármester, Péterffy Attila sportügyi biztosa, Török Ottó, Gyurcsány Ferenc egykori államtitkára áll. A pécsi Tóth Bertalan az MSZP-vel csak idén több mint 60 millióért még tanácsadói szerződést is kötött Török másik cégével, a Sapienza Oktatási Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel. Az MSZP a Horizont Handelstől bérel még irodát Érden 12 millió forintért idén májustól, de már ezelőtt is élt a szóban forgó szerződés. Köztudott, hogy a momentumosok szerint Péterffy Attilát a kampányban Gyurcsány Ferenc jelenlegi, a DK és volt pártja, az MSZP is támogatta anyagilag.