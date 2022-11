Ebből bőven futna másra is

A különbség pedig nagyjából annyi, amennyiből egész évben minden nap ki lehetne világítani a tv-tornyot minden pécsi örömére, de a városháza díszkivilágítására is jutna. Az autóra elköltendő plusz 700 ezer forintból ráadásul lehetne arra is áldozni, hogy akár a polgármesteri hivatal dolgozói melegebb munkakörülmények között dolgozhassanak. De megtakarítást lehetne azzal is elérni, hogyha egy szerényebb autót választana magának Péterffy Attila, azzal pedig már milliókat foghatna az önkormányzat, ha a városvezető a saját gépjárművét használná, legalább a magánügyeinek az intézésére.

Más kiváltságokat említett

Péterffy Attila programjában az szerepelt „a Pécs jövője érdekében indított Tavaszi Hadjáratom második pontjaként bejelentettem, hogy ha a pécsiek megválasztanak, visszavonom a képviselők és egyéb kiváltságosok kedvezményes parkolási és behajtási engedélyét”. Tehát ennyiben tért ki a politikusok kiváltságaira az autóhasználattal kapcsolatban.