Ténai László, az Első Pécsi Ifjúsági Vasútmodellező Klub elnöke elmondta, hogy maga a klub 1993-ban alakult meg és azóta is folyamatosan működik, 2023-ban pedig jubilálnak is, harminc évesek lesznek. A vasútmodell parádét is már alakulásuk első évében megtartották, amit azóta mindig megrendeznek. Úgy érzik, hogy erre van is igény, amit a ma megjelent érdeklődők száma is bizonyít.

Ez jó érzéssel tölti el a klub tagjait, mert ez igazolja azt a fajta elképzelésünket, hogy ez a vasútmodellezés, mint hobbi egy kicsit mindenkinek a szíve csücske, mindenki vágyik arra, hogy kis vonatokat nézegessen. Idén olyan terepasztalokat is láthatunk meghívott vendégeiktől, amit tavaly a pandémia miatt nem tudtak bemutatni, előtte pedig még nem voltak készen. Ezeken kívül a szokásos sláger termékek is helyet kaptak, amiket azonban átalakítva, kicsit megújítva csodálhatunk meg. De sok olyan terepasztalt is kiállítottak, ami az országban egyedülállónak számít.

A rendezvényen kitelepült a régió két vasúttörténeti kiállítóhelye is, a palotabozsoki és a szentlászlói vasúti múzeumok, ahol a vasút történetének kellékeit hozták el és mutatták be a közönségnek. De lehetőség volt vasútmodell alkatrészek és vonatokkal kapcsolatos könyveket is vásárolni a helyszínen.