A Műszaki és Informatikai Kar munkatársai az új projekt megvalósítása mellett a következő tanévekben másik fontos célt is kitűztek. A meglévő képzések tananyagának stabilizálását, az oktatási módszerek profilozását szeretnék megvalósítani. “Ez már egy világ kontextusában értelmezhető státuszt jelöl ki az érintett képzés számára, ami a piaci értékünket is erősíti, ezáltal a nemzetközi platformokon is sokkal bátrabbak lehetünk a jövőben” – fogalmazta dr. Medvegy Gabriella.