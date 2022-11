Mindeddig nem cáfolták a nyomozás tényét, bár igyekeznek hallgatni arról, hogy milyen bűncselekmények gyanúja merülhetett fel a Péterffy Attila polgármester vezette önkormányzatnál, ami miatt a kaposvári ügyészség „adatokat" kért be tőlük, de információk szerint a lakásgazdálkodás került a nyomozók figyelmének középpontjába. Péterffy egyelőre azt erősítette meg, hogy egy volt hivatali dolgozó és az egyik önkormányzati cég dolgozójával kapcsolatban érdeklődtek, de az ügy részleteivel kapcsolatos kérdéseket eddig kikerülte.

A polgármester érdemben nem beszél

Bognár Szilvia, a volt DK-s alpolgármester ugyan feltette a kérdést a legutóbbi közgyűlésen, hogy igaz-e, hogy az érintett dolgozók közül az egyik Péterffy alpolgármesterének – információink szerint Nyőgéri Lajosnak – a referense lehet, a másik pedig az illetékes alpolgármester – szintén Nyőgériről van szó – aláírásával tevékenykedett a Lánc utcai tömb botrányos kiürítése idején. Péterffy azonban a kaposvári hatósághoz irányította a képviselőt, de ezzel együtt nem cáfolta ezt az értesülést és azóta sem tette ezt meg.

Információink szerint Nyőgéri korábbi referense már nem is dolgozik az önkormányzatnál, hasonlóra utalt Péterffy Attila is az egyik novemberi sajtótájékoztatón, amelynek témája egyáltalán nem ez lett volna azonban.

A referens már Nyőgéri mellett kezdte a munkát, hosszú ideig dolgozott is mellette, valamikor nyáron, vagy tavasszal távozhatott, mert ősszel már más töltette be ezt a posztot (sőt, nemrég újabb változás volt a pozícióban). Ez pedig arra utalhat, hogy nem kizárt, hogy a városházán már jóval korábban tudhattak arról, hogy a rendőrség figyelmét is felkelthették bizonyos eljárások az önkormányzatnál, mintsem az a sajtó tudomására jutott.

Bizalmi ember a referens

Egy referens egyébként rendkívül bizalmas szerepet tölt be az alpolgármesterek mellett, függően attól, hogy mennyire bíznak meg benne. Részben hasonló szerepük van egy titkárhoz, de annál kibővítettebb feladatkörökkel bírnak, bizalmas ügyek kezelését is rájuk bízhatják. Általában tudhatnak arról, hogy az adott politikus kivel találkozik, forrásunk szerint akár kisebb előkészítő tárgyalásokat is folytathat, előterjesztések kapcsán is lehetnek meglátásaik, de egyfajta szűrőként is viselkedhetnek az alpolgármester előtt. A referensek ott lehetnek akár a polgármesteri kabinet értekezletein is a többi referens – például a városházi propagandisták – mellett, ők az összekötők a hivatal és az alpolgármester között.

Bérleményeket kezelik

A sajtóértesülések szerint a másik személy, aki után érdeklődtek, a Pécsi Ellátó Központnál dolgozik. Ennek az önkormányzati cégnek az intézmények műszaki, karbantartási, közbeszerzési és jogi tevékenységének koordinálása, bérleményüzemeltetés, a Polgármesteri Hivatal üzemeltetési feladatainak, valamint a közétkeztetéssel kapcsolatos operatív feladatoknak az ellátása a feladata.

A Lakásgazdálkodási Csoport élére is keresnek vezetőt, az ő dolga többek között a lakásgazdálkodási feladatok koordinálása, a jobbikos Fogarasi Gábor által irányított népjóléti és sportbizottság elé kerülő előterjesztések előkészítése, az önkormányzati lakások bérleti szerződéseivel kapcsolatos eljárásokat.